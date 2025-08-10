アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の天彩（あまいろ）レイが、これまでのキャリアと再起の道のりを、スポニチ東京本社でのソロインタビューで明かした。表情豊かなパフォーマンスの裏で経験してきた“動けなかった時間”、そしてそこから生まれた“もう一度ステージに立つ理由”。その言葉には、静かで確かな強さが宿っていた。（「推し面」取材班）

「アイドルになりたかったというより、小さい頃から“歌って踊ること”が好きだったんです」

3〜4歳の頃はマイクのおもちゃを手放さないほど目立ちたがりだった。小学生になると、ハロー！プロジェクトのダンスを真似るようになった。誰かの目を引きたいわけじゃない。ただ楽しいから、好きだから。そうして自然と身についた表現が、いつしか夢へと育っていった。

歌手になりたいという夢をずっと抱いていたが、最初にアイドルとしてステージに立ったのは、友人の誘い。アニメのキャラクターのイメージに合う人材を探していた。自分にぴったりのイメージだと感じ、キャラクターに合わせた衣装を用意して高い評価を受けて、この世界に飛び込んだ。

初めてステージに立った時は嬉しさよりも不安の方が大きかった。「この中で私のことを知っている人はどれくらいいるのだろう」。すでにファンがついているメンバーもいた中で、「もっと頑張らなきゃ」と強く思ったことがスタートラインだった。

けれども、立ち止まった時期があった。前グループでの活動を1年半続けた頃、心と体が限界を迎える。外に出ることすらままならず、体調は悪化した。マクドナルドのアップルパイを半分食べるのが精一杯。電車で移動するのは10分がやっとという状態が続いた。

次第にステージから距離をおいて、引きこもりの生活に入るようになった。もうステージには戻らない。そう思った。だが、その時間は、少しずつ気力を取り戻すことになっていった。「あの頃があったから、できることが増えたんです」

諦めきれなかった。「やっぱりもう一度、アイドルをやりたいと思ってしまって。それって、自分にとってすごく強い気持ちだったんです」

信頼できる友人に相談し、つながったのが現在のグループ、Baby’z Breathだった。活動を始めてみると、印象的だったのは“日常の過ごしやすさ”だった。

「協調性がある方ではないから、“今日はご飯行きません”って言える雰囲気がすごくありがたくて。無理に頑張らなくていい空気が、今の自分にはちょうどいいんです」

誰かに合わせなくていい。少しずつ、自分のペースでいい。それを許してくれるこの場所が、天彩にとっての“居場所”になった。メンバーとの関係も自然で心地よく、忙しい中でも笑いが絶えない。大きな出来事ではなく、日々のふとした瞬間に「このグループに入って良かった」と感じることが多いという。

それでも、時には悔しさもあった。「遠征先で、自分だけ誰にも会いに来てもらえなかった時は、本当に悔しかったです」

孤独な時間を、何度も味わった。それでも、「いつか誰かが見つけてくれる」と信じて続けた先に、今ではその土地に通ってくれるファンがいる。その笑顔に出会えた瞬間、「あの時間も、無駄じゃなかった」と思えた。

大切にしている言葉がある。

「一瞬の選択が一生を変える」。韓国ドラマのセリフだが、自分の生き方と思う。もう一度ステージに立つと決めた、あの日の選択。それが今の自分を育て、未来を照らしている。

もう一つの座右の銘は「蘭心竹生（らんしんちくしょう）」──“蘭のように華やかに、竹のようにまっすぐに”。宝塚も、韓国ドラマも、しんちゃんも好きな“オタク気質”と、“真っ直ぐでありたい”という心が共存する、自分だけのまっすぐさを大事にしている。

そして今、はっきりと思える。動けなかった時間が、心を育ててくれた。今では新幹線で遠征に参加できるし、食事もとれるようになった。

あの空白があったからこそ、いまステージで笑えている。どんなに歩みが止まっても、やり直せる未来がある。天彩の選び直した一歩が、そのオーラを一段と輝かせている。