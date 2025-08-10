四川省綿陽市平武県で5日、菜種油を満載したタンクローリー1台が横転し、タンク内の油が漏れ出した。現場で撮影された映像には、周辺住民が大挙して現場に押しかけ「油集め」をする様子が映っており、話題を呼んだ。中国メディアの中青在線などが伝えた。

事故は平武県響岩鎮三橋村付近で発生した。映像には、江蘇ナンバーのタンクローリーが道端で横転し、多くの周辺住民が容器を持って周囲に集まり、油を汲んでいる様子が映っている。動画の投稿者は「私は（タンクローリーのところまで）行かなかったけれど、母らは行って30斤（15キロ）くらい取って来た」とコメントした。

投稿者によると、タンクローリーには30トンの油が積まれており、運転手にけがはなかった。他の目撃者がメディアに語ったところによると、現場では多くの人が油を取っていたが、運転手が認めたのかどうかは、誰も知らなかったという。

響岩鎮当局の職員は7日、メディアの取材に応じて、「事故現場はカーブの途中にあり、おそらくは、タンクローリーがスピードを出しすぎていたための横転でした」と述べたが、住民による「油集め」については知らないと答えた。

別の職員は、タンクローリーが横転した際にタンクが破裂し、菜種油が漏れ出して道端の溝に流れ出したと説明した。「運転手も止められず、どうしようもありませんでした。近くの住民が少し取りましたが、大した量ではありませんでした」と述べた。ただ、画面を見る限り、大量の住民が押し寄せている。

同職員はさらに、住民は油を「奪った」のではなく、運転手の許可を得ていたと説明し、「川に油を流してしまったら、もったいないですしね」とも述べた。（翻訳・編集/如月隼人）