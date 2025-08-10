インスタグラムで発表

女子バレーボールの元日本代表・石井優希さんが10日、自身のインスタグラムで妊娠を報告した。エコー画像やマタニティマークの写真を公開。「現在6ヶ月に入っており、体調も安定しています!!」とつづった。木村沙織さんや鍋谷友理枝さんら元同僚からも「ゆきさんおめでとうございます」と祝福の声が相次いだ。

石井さんは「ご報告」と記し、自身のインスタグラムを更新。「この度、新しい命を授かりました事をご報告させて頂きます 現在6ヶ月に入っており、体調も安定しています!! 産休までは無理のない範囲で、身体を大切にしながらお仕事も続けていく予定です」などとつづった。

添えられた写真には「おなかに赤ちゃんがいます」と書かれたマタニティマークとともに、2枚のエコー画像も。2016年のリオ五輪でともに日本代表だった木村沙織さんが「おめでとう〜」と祝福したほか、同じくリオ五輪代表の鍋谷友理枝さんも「ゆきさんおめでとうございます」とコメントした。ロンドン五輪代表の江畑幸子さんらも「おめでとう」と書き込むなど、祝福の声が広がっている。

34歳の石井さんはリオと21年東京の2大会で五輪に出場。23年に現役を引退した。同年8月に自身のインスタグラムで結婚を発表している。



