モデルでタレントの藤田ニコル（27）が、9日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。夏の目標について話した。

藤田は「前々回くらいに急に決まっちゃった夏の宣言みたいな企画があったときに、私も宣言してフリック入力の話をしたと思うんですけど」「ちょこちょこ練習といいますか、やってはいるんですけど難しいやっぱり」とスマホなどで文字を打ち込むフリック入力についてコメント。

続けて「さっきニコニチの人に教えてもらったらフリックするときに『あ』って長押ししたら左から『いうえお』なんだね、それもさっき知ったので」とした上で、「これを聞いたらもうちょっと早くできそうだなって思いました。頑張ってはいるけど難しいフリック入力。でも8月中にやるって言ったのでしっかり頑張りたいと思います」と8月の目標にフリック入力をマスターすること掲げた。

さらに、リスナーからの「夏休みの目標宣言のコーナーで夏休みの宿題を早めに終わらせる宣言をしましたが、夏休みの宿題を全部終わらせることができました」というメッセージに対し、「早い！始まったばかりだよね夏休み。偉い、本当に終わらせてるじゃん、凄い。これを聞いたらフリックやらなきゃいけなくなっちゃうな」と話した。