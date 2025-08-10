【GUの半袖スウェT】大人はどう着る？ 即真似したい「店員さんコーデ」

暑い日が続き、コーデを考えるのもちょっぴり面倒……。そんな時は、おしゃれな店員さんのコーデを真似するのも一つの手。編集部では、気負わず着られてサマになるアイテムをリサーチ。そこで注目したいのが【GU（ジーユー）】から登場している「スウェットTシャツ」。メンズアイテムならではのゆるっと感で、こなれた雰囲気を醸すのにぴったり。今回は人気の店員さんの着こなしをご紹介します。

リラクシームードに女性らしいエッセンスをプラス

【GU】「ハーフジップスウェT（5分袖）Q」\990（税込・セール価格）

ゆったりとしたシルエットとハーフジップで抜け感を演出できるスウェットTシャツ。カラーはライトグレー、ブラック、ダークグリーンの3色展開です。身長152cmのKumikoさんは「Iラインのスカートと合わせるとバランス良く着ていただけます」と低身長さん向けのコーデを提案。大人っぽさと抜け感が同居した、デイリーコーデにちょうど良い夏の装いになりそうです。

モノトーンでまとめたスタイリッシュなゆるコーデ

ブラックのスウェTを主役に、ストンと落ちるシルエットが魅力のイージーパンツを合わせたコーデ。インナーの白Tをちら見せすれば、今っぽいアクセントが加わります。ゆったりシルエットのアイテム同士の組み合わせも、ブラックのアイテムを差し込むことで引き締め効果をプラス。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。