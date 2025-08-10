Jリーグは10日、サッカーの元日本代表で、日本サッカー協会元副会長の釜本邦茂さんが、8月10日午前4時4分、大阪府内の病院で肺炎のため亡くなったことを発表しました。81歳でした。

釜本さんは京都府出身。日本代表として1968年のメキシコ五輪にも出場。大会では7得点を挙げ得点王を獲得し、日本サッカー界初の銅メダル獲得に大きく貢献しました。Aマッチ出場76試合で75得点。得点数は、今でもサッカー日本代表歴代最多得点となっています。1978年にはヤンマー（現セレッソ大阪）で選手兼監督、1993年に開幕したJリーグでは、ガンバ大阪の初代監督を務めました。

【釜本邦茂氏 プロフィール】･1944年4月15日、京都府生まれ。府立山城高校、早稲田大学を経て、ヤンマー入り。･早稲田大学時代は、4年連続関東大学リーグの得点王。JSL（ヤンマー）では、251試合出場、202得点を記録。1968年敢闘賞受賞。得点王7回、アシスト王3回、年間優秀11人賞14回、年間最優秀選手賞7回受賞。様々な前人未到の成績を残す。･日本ユース代表として、第4回、第5回アジアユース選手権大会に出場。･日本代表として、第18回オリンピック競技大会（1964／東京）、同第19回大会（1968／メキシコシティー／3位）に出場し、メキシコ大会では7得点を挙げ、得点王に輝く。また、第5回アジア競技大会（1966／バンコク／3位）、同第6回大会（1970／バンコク／4位）、同第７回大会（1974／テヘラン）にも出場。Aマッチ出場76試合、75得点（歴代最多）。･1978年、ヤンマーの監督就任。1984年の現役引退まで選手兼監督を続ける。その間、JSL1部リーグ優勝1回、JSLカップ優勝2回を成し遂げる。･1991年、Jリーグ入りする松下電器（ガンバ大阪）の監督に就任し、1995年退任。･1998年、日本サッカー協会副会長就任。･2002年FIFAワールドカップ日本組織委員会理事、2002年強化推進本部長をつとめ、大会の成功と日本代表の強化に尽力する。･1995年、参議院議員選挙初当選。2000年、第二次森内閣において労働総括政務次官を務める。･2005年、日本サッカー協会殿堂掲額。