気象台は、午後2時54分に、大雨警報（土砂災害）を岩国市、光市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。

山口県では、土砂災害に警戒してください。西部、中部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■下関市

□大雨警報

・土砂災害

11日朝にかけて警戒

・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夕方





□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■宇部市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■山口市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■萩市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■防府市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方■下松市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方■岩国市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■光市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■長門市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■柳井市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■美祢市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■周南市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方■山陽小野田市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■周防大島町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mmピーク時間 10日夕方■和木町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■上関町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mmピーク時間 10日夕方■田布施町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■平生町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■阿武町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夕方□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒