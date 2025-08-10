日本サッカー協会は、元副会長の釜本邦茂氏が10日午前4時4分に大阪府内の病院で肺炎のため、亡くなったことを公表した。81歳だった。釜本氏はかねてから病気療養中だった。

釜本氏は、元日本代表（1964~1977 年）としてプレーし、1968年のメキシコオリンピック™では7得点を挙げ、得点王に輝き日本の銅メダル獲得に大きく貢献した。

なお、通夜、告別式は近親の方々のみで執り行う予定で、後日、お別れの会を実施する。

■釜本邦茂（かまもと くにしげ）1944年4月15日、京都府生まれ。

京都府立山城高校〜早稲田大学〜ヤンマー

早稲田大学時代は、4年連続関東大学リーグの得点王。

JSL（ヤンマー）では、251 試合出場、202 得点を記録。1968 年敢闘賞受賞。得点王7回、アシスト王3回、年間最優秀選手賞を7回受賞した。日本代表として、五輪には1964年東京大会、1968年メキシコ大会に出場。

1978年にヤンマーの監督に就任。1984年の現役引退まで選手兼監督を続ける。JSL1部リーグ優勝1 回、JSL カップ優勝2 回。1991年、Jリーグ入りする松下電器（ガンバ大阪）の監督に就任し、1995年退任。1998年には日本サッカー協会副会長にも就任した。

＊写真は2006年時の釜本氏

