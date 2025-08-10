「大阪・関西万博協賛競輪／吉岡稔真カップ争奪戦・Ｇ３」（１０日、小倉）

小倉でレアのデイ開催Ｇ３が開催中。１０、１１日は北九州メディアドームのアリーナを開放。「小倉けいりん夏まつり」として、キミとアイドルプリキュアショー、仮面ライダーガウショーなどを実施し、現役競輪選手が作るチャリ氷、大阪・関西万博ＰＲ、サッカー教室など家族連れ向けのイベントを行っているだけでなく、バンク内側からも競輪が観戦できるようにしている。

このアリーナに飯塚オートがＰＲブースを開設。同オートで６代目勝利の女神を務めるＫＡＲＥＮが体調不良のため不在とあって、先代のＲＵＫＡが来場。笑顔で競輪ファンや家族連れに応対している。

「前日の１５時に連絡があったんですよ。小倉競輪が好きで行きたかったので、すぐに（ＯＫの）返事をしました」とＲＵＫＡ。オートレーサーの北原岳哲（飯塚）と結婚したことを自身のＸ（旧・Ｔｗｉｔｔｅｒ）で７月５日に明かしており「７月は３１日もあるのに（夫が）５日間しかいなくて…」と少しすれ違いのようだが「会える時間を大切にしています」といい関係を築いているようだ。

１０日だけでなく、ＲＵＫＡは１１日もブースに顔を出す。「今は飯塚オートで働いています。（１０〜１２日は）オーバーミットナイトレースを開催していて、小倉から飯塚に移動して、また１１日も同じように移動します」。オーバーミッドナイトレースはオープニングレース発走が２１時台で、最終レースは翌０時を過ぎる。「日付が変わっても楽しめますので、オーバーミッドナイトレースもよろしくお願いします」と飯塚オートをしっかりとＰＲした。