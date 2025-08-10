広陵、甲子園出場辞退　申し出受理の大会本部は前代未聞の事態に“決意”を発信「暴力やいじめ、理不尽な上下関係の撲滅に努力」

甲子園（C)Getty Images

前代未聞の事態に一つの答えが出た。

8月10日、第107回全国高校野球選手権大会の大会本部は、広陵から出場辞退の申し出があり、大会本部として了承したことを発表した。

広陵を巡っては、今大会開幕直後にSNS上でチーム内での暴力事案が判明。今月5日に日本高野連も今年1月に2年生部員（当時）4人が1年生部員（当時）の寮の部屋を個別に訪れ、胸を叩く、頬を叩くなどの暴力を伴う不適切な行為を行ったとして、「3月に厳重注意とした事案があった」と発表し、その翌日には学校側も野球部員による暴力行為が起きていたことを公表した。

それでも大会出場を決め、7日に行われた旭川志峯（北北海道）との1回戦を制していた広陵だったが、別の事案として、元部員が被害を訴えていることも新たに判明。今回の辞退を決断したと思われる。