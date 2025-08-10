広陵、甲子園出場辞退 申し出受理の大会本部は前代未聞の事態に“決意”を発信「暴力やいじめ、理不尽な上下関係の撲滅に努力」
前代未聞の事態に一つの答えが出た。
8月10日、第107回全国高校野球選手権大会の大会本部は、広陵から出場辞退の申し出があり、大会本部として了承したことを発表した。
広陵を巡っては、今大会開幕直後にSNS上でチーム内での暴力事案が判明。今月5日に日本高野連も今年1月に2年生部員（当時）4人が1年生部員（当時）の寮の部屋を個別に訪れ、胸を叩く、頬を叩くなどの暴力を伴う不適切な行為を行ったとして、「3月に厳重注意とした事案があった」と発表し、その翌日には学校側も野球部員による暴力行為が起きていたことを公表した。
それでも大会出場を決め、7日に行われた旭川志峯（北北海道）との1回戦を制していた広陵だったが、別の事案として、元部員が被害を訴えていることも新たに判明。今回の辞退を決断したと思われる。
大会参加を認めていた第107回全国高校野球選手権大会の大会本部は、広陵の辞退申し出を受理したとする公式リリース内で「このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入れました」と言及。その上で「大会主催者として、日本高等学校野球連盟と朝日新聞社は、暴力やいじめ、理不尽な上下関係の撲滅に向けて、引き続き努力して参ります」と決意を記した。
SNSを中心に大きな波紋を広げていた今回の一件。その余波はしばらく収まりそうにない。
