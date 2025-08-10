マギー、三角ビキニで美ボディ披露「腹筋が綺麗」「圧巻のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】モデルのマギーが9日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】マギー、抜群スタイル際立つ水着姿
マギーは「Getaway trip ちょいと夏休みしてからかえります」とつづり、旅先でのオフショットを公開。真っ赤な三角ビキニに腰にサロートを巻き、鍛え上げられた腹筋や抜群のスタイルを惜しみ無く披露していた。
この投稿にファンからは「腹筋が綺麗」「圧巻のスタイル」「憧れの体型」「美しすぎて見惚れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マギー、抜群スタイル際立つ水着姿
◆マギー、三角ビキニで美ボディ披露
マギーは「Getaway trip ちょいと夏休みしてからかえります」とつづり、旅先でのオフショットを公開。真っ赤な三角ビキニに腰にサロートを巻き、鍛え上げられた腹筋や抜群のスタイルを惜しみ無く披露していた。
この投稿にファンからは「腹筋が綺麗」「圧巻のスタイル」「憧れの体型」「美しすぎて見惚れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】