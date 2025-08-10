日本サッカー協会の元副会長で、１９６８年メキシコ五輪の銅メダル獲得に貢献した釜本邦茂氏が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。

Ｊリーグは「通夜、告別式は近親の方々のみで執り行うご意向と伺っておりますため、詳細の公表は控えさせていただきます。お別れの会の実施については後日ご案内いたします」としている。

釜本氏は早大で４年連続の関東大学リーグ得点王を獲得。ヤンマーでは２５１試合出場で２０２得点を挙げた。得点王は７回、アシスト王も３回獲得し、年間優秀１１人賞には１４回輝いた。

日本代表でも長きにわたって活躍し、メキシコ五輪では７得点を挙げ、得点王に輝いた。国際Ａマッチでは７６試合に出場し、歴代最多の７５得点をマークするなど、様々な前人未踏の功績を残した。

引退後はヤンマーや松下電器（Ｇ大阪）の監督を歴任し、９８年にサッカー協会副会長就任。０２年日韓Ｗ杯の組織委員会理事、強化推進本部長を務めた。

釜本さんの名声を一躍高めたのは６８年のメキシコ市五輪だった。初戦のナイジェリア戦（３〇１）でハットトリックを達成するなど、６試合で７ゴールをマークし得点王を獲得。２―０で勝利し銅メダルを手にしたメキシコとの３位決定戦では、前半１８分にＦＷ杉山隆一のクロスを胸トラップし左足で先制のネットを揺らすと、同３９分には速攻から右足ミドルを突き刺し追加点。アジアの小国が生んだ点取り屋の存在は世界に衝撃を与えた。

２１年に行った本紙の取材で、当時を振り返った釜本さんは「我々は何とか予選突破しようと思っていた。先のことなんて考えてなくて、日本がメダルを取るなんて、自分たちも含めて誰も思ってなかった」と懐かしそうに回想した。大会直後には、ブラジルで開催された同代表と世界選抜チームによる親善試合への出場を打診されるなど、初めて世界が認めた日本人選手となった。

日本男子サッカーとしては唯一のメダリスト。日本人選手歴代最多となる国際Ａマッチ７５得点の記録とともに、今も偉業は語り継がれている。ただ、本人は複雑な胸の内を語っていた。「亡霊じゃないけど、いつまでもメキシコ五輪が…って言ってるのはね。もうそろそろ次のページに移らないと」。時には辛口に日本サッカー界を思う強い気持ちは、晩年まで変わることはなかった。

◆釜本 邦茂（かまもと・くにしげ）１９４４年４月１５日、京都市生まれ。山城高、早大を経て６７年にヤンマー入り。７８年から監督を兼任し８４年に引退。１９歳で日本代表入りし、国際Ａマッチ通算７６試合７５得点。日本リーグ通算２５１試合２０２得点、得点王７回。年間最優秀選手賞７回。９１〜９４年に松下電器（９３年からＧ大阪）監督。９５〜２００１年は参院議員を務めた。日本サッカー協会では副会長、強化推進本部長、常務理事を歴任。