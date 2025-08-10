◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、河本結（リコー）が１年ぶり３勝目を挙げた。首位と４打差の８位から出て１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで逆転Ｖを飾った。

「ｍｅｉｊｉカラー」の赤と白で全身をコーディネートして最終日に臨んだ河本は、表彰式の優勝スピーチで「３日間を終えて、こうしてここに立てていることが今すごくうれしい。これからもゴルフを通して、楽しさ、女子ゴルフの魅力を届けていきたいと思います。これから試合も続きます。まだまだ頑張っていきますので、熱い応援をよろしお願いします」と喜びを語った。

◆河本 結（かわもと・ゆい）１９９８年８月２９日、愛媛・松山市生まれ。２６歳。両親の影響で５歳でゴルフを始める。１８年７月のプロテストに合格。同年下部ツアー４勝で賞金女王に輝く。１９年アクサレディス宮崎で初優勝。２４年のＮＥＣ軽井沢７２で２勝目。家族は両親、男子プロゴルファーの弟・力。１６３センチ、５８キロ。