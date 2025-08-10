◇女子ゴルフツアー 北海道meijiカップ 最終日（2025年8月10日 北海道 札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）

首位と4打差の8位から出た河本結（26＝RICOH）が1イーグル、3バーディー、1ボギーの68をマークし、通算9アンダーで逆転優勝した。昨年8月のNEC軽井沢72以来約1年ぶりのツアー3勝目。2つ伸ばして迎えた15番パー4でショットインイーグルを決めて混戦を抜け出した。

優勝インタビューの一問一答は以下の通り。

――ツアー3勝目の感想は？

「先週オフだったので、凄くリフレッシュできた楽しくプレーできた」

――体調不良で全英女子オープンを回避して復活した？

「何を選択しても自分を信じてゴルフに向き合うことだと思う」

――15番でショットインイーグルもあった？

「自分でも今季一番のショットで入ってくれて、めちゃくちゃ気持ち良かった」

――単独トップに立って優勝のプレッシャーはあった？

「やるべきことは目の前の1打をどうやってスコアメークするか。初日の1打目から続けてきた」

――この優勝までのモチベーションは？

「とにかく強い選手になることが目標。強い選手は平均スコアがいい人だと思うので、ギャラリーさんがいつ見ても“強いな、うまいな”と思ってもらえる選手になりたい」

――今日の勝負服は赤？

「（特別協賛の）明治さんのコーポレートカラーの赤、白に合わせてきた」

――来週のNEC軽井沢72はディフェンディングチャンピオンで迎える？

「昨年よりも1試合早く優勝できたので、また来週もいい流れで準備したい」

―これからのシーズンの目標は？

「年間女王になることが目標なので、準備が大事だと思う。1日1日を大事にしっかり準備してゴルフに向き合っていきたい」