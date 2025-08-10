【女子ゴルフ】逆転V河本結「年間女王が目標」15番イーグルは「今季一番のショット。気持ち良かった」
◇女子ゴルフツアー 北海道meijiカップ 最終日（2025年8月10日 北海道 札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）
首位と4打差の8位から出た河本結（26＝RICOH）が1イーグル、3バーディー、1ボギーの68をマークし、通算9アンダーで逆転優勝した。昨年8月のNEC軽井沢72以来約1年ぶりのツアー3勝目。2つ伸ばして迎えた15番パー4でショットインイーグルを決めて混戦を抜け出した。
優勝インタビューの一問一答は以下の通り。
――ツアー3勝目の感想は？
「先週オフだったので、凄くリフレッシュできた楽しくプレーできた」
――体調不良で全英女子オープンを回避して復活した？
「何を選択しても自分を信じてゴルフに向き合うことだと思う」
――15番でショットインイーグルもあった？
「自分でも今季一番のショットで入ってくれて、めちゃくちゃ気持ち良かった」
――単独トップに立って優勝のプレッシャーはあった？
「やるべきことは目の前の1打をどうやってスコアメークするか。初日の1打目から続けてきた」
――この優勝までのモチベーションは？
「とにかく強い選手になることが目標。強い選手は平均スコアがいい人だと思うので、ギャラリーさんがいつ見ても“強いな、うまいな”と思ってもらえる選手になりたい」
――今日の勝負服は赤？
「（特別協賛の）明治さんのコーポレートカラーの赤、白に合わせてきた」
――来週のNEC軽井沢72はディフェンディングチャンピオンで迎える？
「昨年よりも1試合早く優勝できたので、また来週もいい流れで準備したい」
―これからのシーズンの目標は？
「年間女王になることが目標なので、準備が大事だと思う。1日1日を大事にしっかり準備してゴルフに向き合っていきたい」