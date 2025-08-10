第１０７回全国高校野球選手権大会２回戦で広陵（広島）と対戦予定だった津田学園（三重）の佐川竜朗監督が１０日、相手の出場辞退に遺憾を示した。日本高野連から連絡があり、不戦勝で春夏通じて初の３回戦進出が決まったが、「非常に残念。広陵高校さんという伝統があるチームと戦いたかった。１試合できなくなった喪失感が大きい」と言葉を絞り出した。

広陵・中井哲之監督とは以前から親交があり、１日の甲子園練習の順番は同校の次だった。「夏は３回出て全て１勝止まり。２勝目ができていない」と甲子園通算４１勝の名将に相談したところ、「初戦が終わってデータが出ている。食らいついて、粘るしかないぞ」と激励された。３日の組み合わせ抽選会では、互いに勝てば２回戦で対戦するブロックに入った。「初の夏２勝目は広陵さんから」と目標を掲げ、この日の練習でも選手たちは気合が入っていたという。

佐川監督は「分析していたことが無駄になった」と声を落とし、「現実と向き合わないといけない。甲子園で野球をしたいという思いが１試合減ってしまった。選手の心のケアが大事」と、おもんぱかった。「（１４日の）第３試合の後に甲子園で１０分でもノックをさせてもらえないか、お願いしたい」と、幻となった２回戦の穴を埋めるべく奔走する覚悟を示した。