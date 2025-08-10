Netflixオリジナルドラマシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2「INTO THE GRAND LINE」がいよいよ2026年に配信される。

参考：実写版『ONE PIECE』シーズン2、スモーカーら登場の初出し映像公開 シーズン3も制作決定

8月10日に開催された「ONE PIECE DAY’25」の会場では、ルフィたち麦わらの一味が新しい登場人物たちと絡む本編映像も初お披露目されて、漫画やアニメから抜け出してきたようなリアルな映像で繰り広げられるドラマへの期待を大いに誘っている。シーズン3の製作も決まり、「アラバスタ編」へと向かってバトルもドラマもどんどんと盛り上がっていく先の展開が今から待ち遠しい。

ローグタウンで海軍本部のスモーカー大佐や女海賊のアルビダと対峙し、双子岬で巨大なクジラのラブーンと向き合い、リトルガーデンで見上げるような巨人と出会う。ドラマ版『ONE PIECE』のシーズン2の映像からは、アーロン一味との戦いを乗り越えて“偉大なる航路（グランドライン）“へと入っていくルフィたち麦わらの一味の前に立ちふさがる冒険が、ますます大きくて激しいものになっていくことを予感させる。

シーズン2の映像には、真っ白な衣装で花を散らしながら姿を表すミス・オールサンデー、飛び上がって孔雀スラッシャーを投げるミス・ウェンズデーといった女性キャラクターたちも登場している。シーズン3の製作決定も公表され、ミス・オールサンデーやミス・ウェンズデーが深く絡んでくる「アラバスタ編」へと続くことが決まっただけに、グランドラインでの出来事はその前哨戦として、ルフィたち麦わらの一味の結束ぶりと強さを再確認するものとして描かれそうだ。

シーズン2については、ミカエラ・フーヴァーが声を演じるトニー・トニー・チョッパーが登場することが決まっている。ここから、グランドラインへと入った麦わらの一味が、ウイスキーピークでバロックワークスと戦い、リトルガーデンで映像にも出ていた巨人のブロギーと関わり合った先に訪れる冬島で、チョッパーと出会うまでが描かれると予想できる。映像には俳優が演じるキャラクターたちとチョッパーが絡むシーンはなかったが、恐竜でもモンスターでも実写映像の中に実在しているように感じさせるハリウッドのCGI技術なら、問題なくそこにチョッパーがいるように思わせてくれるだろう。

そうした期待を先取りさせてくれたのが、リトルガーデンでの巨人のブロギーの登場シーンだ。ナミがゴーイングメリー号の甲板から見上げるマストのさらに上から見下ろしてくるブレンダン・マーリーが演じるブロギーの迫力に、もしも巨人が実在したらこれだけの存在感があるのだと思えてしまう。リトルガーデンにはもうひとり、ヴェルナー・コーツァーが演じるドリーという名の巨人もいる。ブロギーとドリーが絡み合うシーンは、ハリウッド映画の巨大モンスターたちによるバトルに迫る驚きを与えてくれるはずだ。

漫画やアニメのキャラクターたちの特長をしっかり生かしつつ、実在しても不思議ではない雰囲気に仕立て上げてきたドラマ版『ONE PIECE』の技は、巨人たちやCGIのチョッパーに限らず、シーズン2から登場の新しいキャラクターたちにもしっかりと使われているようだ。例えばスモーカー。ゴツい顔立ちまでそっくりなカラム・カーが、練習の成果を生かして2本の葉巻をしっかりと口にくわえた姿はスモーカー以外の何者でもない。

ルフィと同様にスモーカーも悪魔も実の能力者で、人間離れした姿に変化することになる。お披露目された映像にはまだそうしたスモーカーの戦闘シーンは描かれていなかったが、「バラバラの実」の能力者でバラバラに切り離されても動き回る海賊バギーを実在するかのように描いた技術で、しっかりと再現してくれるだろう。そんなバギーと共にローグタウンに現れることになるアルビダも、お披露目された映像にはしっかりと登場していたが、シーズン1とのあまりの違いに気づかなかった人もいるかもしれない。ハリウッドならではの特殊メイクの凄さを、逆の意味で感じ取れるはずだ。

レラ・アボヴァが演じるミス・オールサンデーは妖艶で眼差しも鋭く、一瞬の登場ながら強烈な存在感を放っていた。ミス・ウェンズデーもチャリスラ・チャンドランが髪を青くした姿で武器を放って何者だといった興味を誘っていた。改めて完璧以上のキャラクターの再現度を見せてくれるドラマ版『ONE PIECE』なら、キャムラス・ジョンソンが演じるMr.5もデヴィッド・ダストマルチャンが演じるMr.3も、期待を大きく超えてくる再現度で、それぞれの特別な技を見せながら麦わらの一味の前に立ちふさがってくれるだろう。

配役が発表されている以上は、ジョー・マンガニエロによるMr.0の登場もありそうだ。TVアニメでは大友龍三郎が演じた低くて太くて恐ろしい声を、マンガニエロもしっかり引き継ぎ凄みある演技を見せてくれるのか。スモーカーとも共通する悪魔の実による人間離れした戦いぶりをどのように実写の中で表現するのか。今から興味が尽きない。

そうした物語の途中で、ラブーンという名の巨大なクジラとの出会いが描かれる。チョッパーとはまた違ったかわいらしさを持ち、壮大なストーリーのところどころで絡んでくる重要なキャラクターだけに、CGI技術による巨大なクジラの再現度とは別にドラマの方もしっかりと見極め、ルフィたち麦わらの一味がそこから繰り広げることになる壮大で壮絶な冒険への思いを馳せよう。

（文＝タニグチリウイチ）