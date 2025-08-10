ウェストハム、レスターからGKハーマンセンを獲得！　5＋1年契約を締結

ウェストハムは9日、レスターからデンマーク代表GKマッズ・ハーマンセンを完全移籍で獲得したことを発表した。



発表によると、ウェストハムはハーマンセンと1年の延長オプション付きの5年契約を締結したほか、背番号は「1」に決定。なお、移籍金は明らかになっていないが、イギリスメディア『BBC』によると、約2000万ポンド（約40億円）でレスターと合意したようだ。



現在25歳のハーマンセンは身長187センチメートルのGK。母国クラブのブレンビーの下部組織出身で、2023年7月にレスターに加入した。2024−25シーズンはチームが降格してしまったものの、プレミアリーグで27試合に出場して印象的な活躍を見せた。デンマーク代表には2023年3月から選出されているものの、まだ出場機会は訪れていない。



新シーズンもプレミアリーグでのプレーを続けることが決定したハーマンセンはウェストハムのクラブ公式サイトで「ウェストハムに加入することができて嬉しい。ウェストハムは長い間、自分のプレースタイルにぴったりだと感じていた。ここにいるのは自然な流れで、とても簡単な決断だった」とコメントを発表している。