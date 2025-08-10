実家にいまだに「固定電話」があることに気づきました。2024年でサービスが終わったのではないのでしょうか？ 通信費はかかっているの？

固定電話が“終了した”ってどういう意味？

「2024年で固定電話が終わった」という話の正体は、NTT株式会社が提供していた旧来の固定電話サービス（メタル回線）が終了し、「IP網（インターネット回線）」に完全移行されたということです。

つまり、従来のアナログ回線（加入電話・INSネット）は2024年1月にサービス終了したものの、現在は「光回線」や「インターネット」を使った固定電話（IP電話）に置き換えられているというのが正確な内容です。

NTT東日本株式会社・NTT西日本株式会社は、老朽化したメタル回線の維持が困難になったため、固定電話網をすべてIP網へ移行しました。電話番号や機器はそのまま使えるため、「切り替わった」と気付かず自動的にIP電話サービスに切り替わっている場合が多いようです。



実家の電話は今も使える？ サービスは続いているの？

結論からいうと、実家の電話が普通に使えているなら、すでにIP網に対応したサービスへ自動移行されていると考えていいでしょう。代表的な電話サービスには、以下のような種類があります。

●ひかり電話

●ケーブルテレビの電話サービス

●インターネット回線を使った050番号のIP電話

これらは、従来の電話と同じように受発信ができ、電話番号もそのまま使えるようになっています。ただし、通信の仕組みが異なるため、完全にアナログな電話線は使われていません。



通信費はどうなっているの？

当然、固定電話が使用できているのであれば、現在でも通信費はかかっているでしょう。固定電話にかかる費用は、主に以下の2つです。

1. 基本料金（回線使用料）

たとえば、NTT東日本株式会社の「ひかり電話」は、光回線に加えて月額550円（税込み）程度の基本料金が発生します。

2. 通話料金

電話をかけた分だけ、通話料も発生します。NTT東日本株式会社の「ひかり電話」の場合、

●固定電話への通話：全国一律8.8円／3分

●携帯電話への通話：17.6円／60秒

となっており、通話時間によってはスマホより割高になることもあります。



固定電話は今も必要？ 見直しのタイミングは？

「実家に固定電話があるけれど、ほとんど使っていない……。」という場合は、今が見直しのタイミングかもしれません。以下のポイントを参考に考えてみてください。



【見直しを検討すべきポイント】

●使っている頻度がほとんどない

●スマホを使いこなしている

●電話が来るのは営業電話ばかり

●固定電話の番号に強いこだわりがない

このような場合、毎月の基本料金を払って維持する意味が薄れてきます。



【固定電話を残すべきケース】

一方で、以下のような状況なら、固定電話を残しておく価値はあります。

●高齢の親がスマホを使いこなせず、電話が主な連絡手段になっている

●病院、自治体、銀行などに登録している「固定番号」を変えたくない

●住宅の防犯システムやFAXが固定回線に接続されている

このような家庭では、安心や信頼の面から固定電話が必要とされることもあるため、コストはかかっても残す選択肢になるでしょう。



まとめ：知らないうちに移行していた固定電話、今こそ通信費を見直そう

2024年に終了したのは「固定電話そのもの」ではなく、「旧来のアナログ固定電話サービス」でした。実家の電話がいまだに使えているのであれば、IP網への移行により、サービスは継続中である可能性が高いです。

とはいえ、毎月の基本料金や通話料金は今も発生しています。あまり使われていないなら、通信費の無駄になっている可能性も高いでしょう。一度、どのサービスを契約しているのか、料金はいくらかかっているのかを確認し、本当に必要かどうか家族で話し合ってみましょう。

スマホへの移行やアプリを使用した通話など、よりコストを抑えた選択肢も検討できます。時代に合った通信スタイルを見つけて、無理なく安心できる暮らしを整えていきましょう。



