ºòÇ¯6·î¤ËHey!Say!JUMP¤ÎÍ²¬Âçµ®¤È·ëº§
¡¡ÇòÃÏ¤ËÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î²ÖÊÁ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÂÓ¤òÄù¤á¤¿¿è¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Íá°á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×(TBS¥é¥¸¥ª)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥(30)¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë»ëÄ°Îò²¿Ç¯¤«¤Ê¤¢¡¡¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤Ë¡¡¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤È#keitamaruyama ¤Î¥³¥é¥ÜÍá°á¤Ç¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¿♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡È±¤òÏÂÉ÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇò¤¤È±¾þ¤ê¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤¿¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÍá°áçýÍ¥¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹...¡ªÏÂÁõ¤ÎçýÍ¥¤Á¤ã¤ó¤âÂç¹¥¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÍá°á»Ñ¤Ã!!¡¡¤ªÈþ¤·¤¤¤¤¤¤¤Ã¡×¡Ö¿è¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¡¡¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤ÎÍ²¬Âçµ®(34)¤ÈºòÇ¯6·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£