◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 準々決勝（10日、横浜BUNTAI)

戸上隼輔選手（世界ランク28位）は今年の世界王者の王楚欽選手（世界ランク2位/中国）に1ゲームを奪うも1−4で敗れ、ベスト8で終えました。

王選手とは５戦全敗とする中で今大会6度目の対戦で初勝利を狙った戸上選手は第1ゲーム、王選手に6連続ポイントを奪われ得意のフォアハンドを主軸にじりじり点差をつめていきますが王選手の台上攻撃に阻まれ7-11とします。

第2ゲームでは戸上選手が先に台上で先手をとり逆に5連続ポイント。王選手のミスを誘う戦術やフォアハンド攻撃でリズムに乗らせず11-5で奪い返します。

第3ゲーム序盤、両者譲らない点の取りあいで3-3とすると王選手が3球目攻撃やチキータレシーブからの連続攻撃など早い展開に持ち込まれ7-11で取られます。

第4ゲーム、先にリードしたいところでしたが王選手に３連続ポイントを許し、ここで戸上選手がタイムアウトをとります。ここからリズムを取り返したいところですが王選手が打球点の早い攻撃で戸上選手に攻撃をさせず、ラリーでもパワーあるボールを放ち11−5でとり、戸上選手はあとがなくなります。

第5ゲーム、戸上選手は先に2連続ポイントを奪いますが、王選手が左右に揺さぶり、戸上選手を台からさげさせ、長いラリーをさせないなど苦しい展開に持ち込まれ7連続ポイント。戸上選手はサーブの種類を変えて流れを変えたい所でしたが王選手の勢いを止めることはできず1−4（7-11, 11-5、7-11、5‐11、3‐11）で敗れました。