ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¾×·â40¹æÃÆ¤Ç°ìºÝÌÜÎ©¤Ã¤¿¡ÈÄÁ¥°¥Ã¥º¡É¡Ä¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤»¤¿¡È³Î¿®¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡Ý1 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«40¹æ¤Ç°ìºÝÌÜÎ©¤Ã¤¿Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÄÁ¥°¥Ã¥º¡É
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿Åê¼ê¤è¤ê¤âºÇ¤âÁá¤¯ËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨Âè40¹æ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÎ¢¡£1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¥Ð¥·¥Ã¥È¤È¤³¤ÎÆü3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡¼1¤«¤é¥Ð¥¸¥Ã¥È¤¬Åê¤²¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤È°ìÄ¾Àþ¤Ë¿¤Ó¤ëÂçÈôµå¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÃÆ¡£3Ç¯Ï¢Â³40¹æÅþÃ£¡¢¥ê¡¼¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÂÇ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÃ«¤Î°ìÂÇ¤ËËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÏÎ¾¼ê¤Ë¡ÖÂç¡×¡ÖÃ«¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Î¾¼ê¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯ËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¡£Âç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤ï¤Ï¼êºî¤ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖµÕÅ¾ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ø¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂçÃ«¤Ø¤Î»¿¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë