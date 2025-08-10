¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¥É¥ì¥¹¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤½¤¦¡×³ÑÅÄ²Æ¼ÂàÊÌ¿ÍµéáÊÑËÆ»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö¤¨¤Ã¡¢Ã¯?¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÏÂº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼çÉØ¤Î»ä¤Ç¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥É¥ì¥¹Ãå¤ë¤ÈÊÌ¿Í¡£Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½ÀÆ»Ãå»Ñ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡½¡£àÊÌ¿Íµéá¤ËÊÑËÆ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡£
¡¡7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢½êÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÅöÆü¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐÃÅ¡¢ÉñÂæ°§»¢¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ø½ÀÆ»Ãå¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÀÆ»Áª¼ê¤Î³ÑÅÄ¤é¤·¤¤´ë²è¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸ª¤Î¶ÚÆùÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿»Ñ¤ËÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢Ã¯?¡×¡Ö¥É¥ì¥¹Ãå¤ë¤ÈÊÌ¿Í¡£Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³ÑÅÄ²Æ¼Â¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È»Ñ¡¢¼çÉØ¤Î»ä¤Ç¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÃ¤¨¤¿¿ÈÂÎ¡×¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ÏÂº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£