ベルギー１部ゲンクは９日（日本時間１０日）、フランス２部に降格したスタッド・ランスから日本代表ＦＷ伊東純也（３２）を完全移籍で獲得したと発表した。２０２８年６月末までの３年契約で背番号は１０。３年ぶりの古巣復帰となる。

伊東はゲンクを通じて「故郷に帰るような感覚。再び全てをささげたい」などとコメントした。ベルギー紙「ＨＬＮ」（電子版）によると、移籍金は２８０万ユーロ（約４億８２００万円）という。

伊東は１９年２月にＪ１柏からゲンクに期限付き移籍。２０年３月に完全移籍へ移行し、２３年６月末までの契約を締結した。２２年夏に当時フランス１部だったスタッド・ランスに移籍金１０００万ユーロ（約１４億円＝当時）の４年契約で完全移籍。昨季は１部１６位で入れ替え戦の末に２部降格が決まった。フランスでの３シーズンで公式戦１０６試合に出場し、１３得点１８アシストを記録した。

ゲンクは１９８８年にベルギー国内の２クラブが合併して誕生した。リーグ優勝４度で、昨季は上位プレーオフの末、３位となり、今季の欧州リーグにプレーオフから出場する権利を得た。元Ｊ１神戸監督のトルステン・フィンク氏が指揮を執っている。今夏にはイングランド２部バーミンガムから期限付き移籍で加入していたＦＷ横山歩夢と完全移籍で４年契約を締結していた。