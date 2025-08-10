¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤«¤é44Ç¯¡ÄàÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ö¤Á¤ã¤óá¤¬Êì¹»¤ØÎ¤µ¢¤ê¡ª54ºÐ½÷Í¥¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö·Ö¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1981Ç¯¡Á)¤Ç¡Ö·Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿½÷Í¥¤¬54ºÐ¤Ë¡½¡£²û¤«¤·¤¤»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ24ÏÃ¡¢8/11¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤Ç¡¼¤¹¢ö¡×¤È11Æü¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¹ðÃÎ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅèÊþ»Ò¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸øŽ¥¹õÈÄ¸ÞÏº(ÅÄÃæË®±Ò)¤ÎÌ¼Ž¥ ·Ö¤ò±é¤¸¤¿ÃæÅè¤¬¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¡£ºîÉÊ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹♡¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖË®¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Îµ¤ÉÊ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¿Ø¤Îµ°À×¡£¶Ã¤¯¤Ù¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ñÀ×Åª¤Ê»Å»ö¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤³¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±ÆÅö»þ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤äàÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿áÃæÅè¤¬¥í¥±ÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¤òË¬¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¶¦¤Ë»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¤Ç¤¿¤Þ¤Ë·Ö¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¿Í·Ö¤Á¤ã¤ó♡¡×¡Ö¾Ð´é¤¬·Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö´Ñ¤ë¤Þ¤¨¤«¤éÎÞ¤¬¡£¿§¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£