【プラウの世界を体感】ポップアップストアが丸の内で期間限定オープン

繊細なデザインと凛とした美しさで支持を集めるジュエリーブランド〈プラウ〉が、デ・プレ 丸の内店にてポップアップストアを開催中。2025年秋冬の新作ジュエリーや人気アイテムに加え、一部商品の受注販売も行われる特別なイベントです。期間中はデザイナーが在店する日もあり、ブランドの世界観に触れながら、自分だけの「運命のジュエリー」に出会えるかもしれません。

デザイナー在店で叶う特別な体験

ポップアップ期間中、8月23日（土）と8月29日（金）には、プラウのデザイナーが在店予定。ジュエリーに込められた想いやデザインの背景を、作り手から直接聞くことができる貴重な機会です。

気になるアイテムの魅力をじっくり知ることで、より一層愛着の湧く一点に出会えるはず。ご相談やカスタマイズのご提案も受けられるので、ぜひこの機会をお見逃しなく。

ポップアップストア概要

期間： 8月20日（水）～9月2日（火）

11:00～21:00 (日・祝 11:00～20:00)

場所： デ・プレ 丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 1F

デザイナー在店スケジュール

8月23日（土）13:00～17:00

8月29日（金）16:00～20:00

【ツーハッチ新作】自胸でつくる理想の谷間♡マニョリアレース登場

注目の2025AW新作が一足早く登場

今回のポップアップでは、まだ公式サイトでも見られない2025年秋冬の新作ジュエリーを先行でチェック可能。洗練されたデザインと、肌になじむような質感はまさにプラウらしさの結晶。

人気アイテムの販売に加え、一部は受注対応となっており、自分だけの特別な一品をオーダーできるチャンスです。シンプルながらも印象的なアイテムたちは、秋冬の装いにそっと華を添えてくれます。

丸の内で出会う、プラウの世界観

会場となるのは、東京・丸の内ビルディング1Fの〈デ・プレ 丸の内店〉。洗練された空間に並ぶジュエリーたちが、まるでアートのように心に響きます。

ブランドの世界観を五感で体感できるこのポップアップでは、ただ商品を「見る」だけではなく、「感じる」体験ができるのが魅力。

お買い物がてら、仕事帰りのひとときに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

期間限定の出会いを、お見逃しなく

プラウのポップアップストアでは、ジュエリーとの特別な出会いがあなたを待っています。普段は聞けないデザイナーの想いや、新作アイテムに直接触れられるチャンスは今だけ。

大切な人へのギフトや、自分へのご褒美にもぴったりなラインナップがそろっています。数量限定のアイテムも多いので、気になる方は早めの来店がオススメです。

プラウの世界に包まれるこの機会を、ぜひお楽しみください。