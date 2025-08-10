第107回全国高校野球選手権大会に2年ぶり4回度出場の東海大熊本星翔が10日、予定されていた初戦の順延を受け、甲子園の室内練習場で1時間半汗を流した。11日に北海（南北海道）と対戦する。

天候不良の影響で9日夜に順延が発表され、比嘉健太主将（3年）は「早く試合がしたい思いがあったのでショックな気持ちもある」と明かした。その上で「気持ちを切らさず、試合に向けて準備をしようと、みんなに呼びかけた」と語った。

比嘉主将は大阪出身。高校から熊本に住み「僕は常に関西弁でしゃべっているつもりだけど、親戚からは熊本の言葉が入っていると言われる」と明かした。開幕から6日目とホテル暮らしが続く中「大阪の人たちは積極的に話しかける。熊本ではそれがないので愛想いい対応を」と大阪での過ごし方を選手に話しているという。

この日はウオーミングアップをした後、守備や打撃練習を実施した。今大会は既に登場した九州・沖縄勢5校のうち4校が初戦に勝利している。野仲義高監督は「良い意味でプレッシャー」と語ると、比嘉主将は「対戦したチームもあるので良い励みになる」と同校にとって春夏通じて初の甲子園勝利へ力を込めた。（浜口妙華）