日本茶のスペシャリスト・櫻井真也さんに教わる『柑橘煎茶のスパークリング』の作り方

この季節、飲みたくなるのがシュワッと爽やかな炭酸飲料。

そこで、和テイストのおしゃれな『かんきつ煎茶のスパークリング』を紹介します。

教えてくれたのは、日本茶のスペシャリスト・櫻井焙茶研究所の櫻井真也さん。レモンの香りをまとった軽やかな味わいで、前菜や揚げもの、スイーツなど、幅広いメニューと好相性です♪

『かんきつ煎茶のスパークリング』のレシピ

材料（2人分）

深蒸し煎茶……8g

湯（90℃）……約20ml

炭酸水……180ml

レモン（国産）の皮のせん切り……1/4個分

レモン（国産）の皮（香り用）……適宜

作り方

（1）急須（またはコーヒーサーバーなど）に茶葉を入れ、せん切りのレモンの皮を入れてひたひた程度に湯を注ぐ。

（2）1分ほどしたら（1）に氷適宜を入れ、炭酸を注ぐ。

（3）急須を揺らして静かに撹拌してからグラスに注ぎ分け、レモンの皮を、黄色い表面を下に向けて絞り、香りをつける。

POINT

最初に少量の湯を注いで蒸らし、茶葉をしっかり開かせてから炭酸水と合わせるのがポイント。

さっと淹れられるのに、印象深く心に残るこの一杯。

新しい煎茶の飲み方に、ぜひチャレンジしてみてください！

（2024『オレンジページ』Cooking冬「作っておける、家飲みレシピ」より）