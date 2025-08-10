お笑いタレントの明石家さんま（70）が9日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。元メジャーリーガーからのクレームについて語った。

2日放送の同番組で、日本人大リーガーのパイオニアである野茂英雄氏、元メジャーリーガーで現ロッテ監督の吉井理人氏、村上ショージの4人で飲みに行ったと話していたさんま。この日もイチロー氏が米野球殿堂入りのスピーチで「野茂英雄さんのおかげ」と話したことについても触れた。

そんな中、前週の放送を聞いていたという元メジャーリーガーで日本ハムのゼネラルマネージャー代行を務める木田優夫氏から「ラジオ聞きました。野茂さんと吉井監督の話を延々なさってました…あの席に僕もいたんです」と、存在を消されたことへのクレームが入ったという。

さんまは「“忘れてらっしゃるんですか？”って。いや、もう野茂の話でええやん。野茂がメインや、イチローさんのコメントで野茂が出てきたんやから。今でも木田がそこにいたかどうかも定かじゃない」と主張した。

すると、ショージは「いました。写真ありました。その時、僕、写真撮ってたんで」と証言。さんまは「ウソ！？野茂、吉井、俺、木田の写真あんの？」と驚き。

ショージは「その写真持ってましたから。今度持ってきますわ」と伝えると、さんまは「プリントしてほしいぐらい」と笑った。