同一興行で２選手のリング禍　ＪＢＣ会見「対策を早急に進めていきたい」　東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィック王座戦１２→１０回戦に短縮決定

２日に行われたプロボクシングの後楽園ホール興行の日本ライト級挑戦者決定戦で８回ＴＫＯ負けし、急性硬膜下血腫で開頭手術を受けていた浦川大将さん（帝拳）が９日午後１０時３１分に死去した。２８歳だった。同一興行で、東洋太平洋スーパーフェザー級タイトル戦に挑み引き分けた同級５位・神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）が、急性硬膜下血腫で緊急開頭手術を受けたものの８日に死去した。

相次ぐ訃報（ふほう）に、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）の萩原実理事長と安河内剛事務局長が１０日、都内で会見。萩原理事長は「原因の調査、究明、今後の対応策と、すぐに取りかかれるところは取りかかる。早急に進めていきたい」。安河内事務局長は「家族や関係者の悲しみ、事の重大さを改めて認識した。競技に内包する危険性をどうなくしていくか。今回起きたことは重大。我々の仲間だけでなく、内外からやれることがあったらやりますという要望も来ている。みなさんと強力して、再発防止に取り組みたい」と話した。

また、現在日本に本部がある東洋太平洋（ＯＰＢＦ）のタイトルマッチについては、国内外すべて１２回戦から１０回戦に変更することを決定。ＷＢＯアジアパシフィックのタイトルマッチも、国内開催のものはすべて１２回戦から１０回戦に変更することが決まった。

ラウンド数と事故との因果関係は明確なエビデンスはないものの、安河内氏は「１ラウンドから過熱な打ち合いができる技量のある選手が多くなっている。アップテンポに攻撃していく試合を多く見受ける。神足選手の場合は１２ラウンドまでしっかり戦っていたが、１２ラウンドは非常に危険なのかなとも思う」との見方を示した。

日本プロボクシング界では、２０２３年１２月２６日の日本バンタム級タイトルマッチ後に意識を失い右硬膜下血腫のため手術を受けた穴口一輝さんが、２４２月２日に２３歳で亡くなっている。わずか１年半で、３選手がリング禍で死去する事態となっている。

１２日にはＪＢＣと日本プロボクシング協会が緊急会合を開き、今後の対策などを話し合うという。安河内氏は「（事故の）重大なファクターであろう減量、試合前のコンディション作りなど、管理者としての点でしか見られていない。ずっと選手と対峙（たいじ）している協会関係者の声を聞いていきたい」とし、現在は日本タイトル戦で実施している事前計量（試合３０日前に規定体重の１２％増以内、２週間前は７％増以内の制限を課す）についても「まだ罰則等はない。今後は強制力を持たせたルールづくりができるように協会に働きかけたい」との考えを示した。

ＪＢＣは今後、今回の事故の検証委員会を立ち上げるほか、９月上旬に医事講習会を開き、対策を検討していく。