◇オーストリア1部第2節 ザルツブルク5―0グラーツァーAK（2025年8月10日 オーストリア・ザルツブルク）

ザルツブルクのMF北野颯太がホームのグラーツァーAK戦で右足首を負傷し、前半25分に担架で運び出されるアクシデントに見舞われた。中盤の左サイドで開幕から2戦連続先発を果たしたが、タックルした相手選手が一発退場となる悪質なファウルで患部を負傷。離脱が懸念される事態となった。

試合は10人となった相手に対し、前半終了間際に先制したザルツブルクが後半にも4得点して5―0で快勝。開幕2戦目、ホーム初戦で今季初勝利を挙げたが、レッチェ監督は大勝に「非常に満足しているが、一つを除けばだ。北野の負傷だ」と指摘。「ひどいファウルだった。相手は足の裏を見せて彼に当たってきた。裂傷を除けば打撲であることを願っている」と語った。

北野は試合後のサポーターに対するあいさつで松葉づえを突いてで姿を見せ、笑みを浮かべる場面もあったが、軽傷で済むか診断結果が待たれる状態だ。北野は6月にJ1セレッソ大阪から加入。クラブW杯の出場は試合途中からの1試合にとどまったが、欧州チャンピオンズリーグ予選やオーストリア杯も含め、最近は公式戦5試合連続で先発を果たし、リーグ開幕戦では加入初ゴールを決めるなど存在感を増していた。

MF川村拓夢とDFチェイス・アンリは負傷欠場していた。