霊能探偵団が突撃！魔女と勘違いされたOLは一体どうする!?幽霊との日常を描くホラー系コメディー【作者に訊く】
「手の描き方が美しすぎる！」と話題の漫画家・小菊路よう(@TheeKick)さんが、今回描くのは〈腕のお化け〉の話。
「街の平和を脅かす魔女め！」そう叫んだのは、霊能探偵団を結成したばかりの少女・三枝風花。何を隠そう、彼女が街を脅かす魔女だと名指ししたのは梅の後輩・潮さんで…。
ちょっと抜けたところのある天然な会社員・梅さんと、色白マッチョな腕のお化けの不思議なコンビが繰り広げる、ほっこり笑える怪異漫画の世界にどっぷり取り憑かれてみてはいかが？
今回は、腕のお化けカイさんを魔人だと勘違いした霊能探偵団に突撃されるお話。
梅と後輩の潮さんは、会社帰りにコンビニの前でカイさんが割ってくれた肉まんを食べていた。そこにカイさんを「魔人」、潮さんを「魔女」だと勘違いした霊能探偵団が突撃する。突然魔女扱いされ、戸惑う梅と潮さんだったが、霊能探偵団の少女の気持ちを汲み、カイさんと共に退治されたフリをするのであった。
本作では、登場人物たちの微妙な感情の動きが細やかに描かれ、読者に強い印象を与える。特に、今回のお話の冒頭で、カイさんが梅のために肉まんを半分に割ってあげるシーンは、その優しさと過保護な一面が光る瞬間だ。カイさんは腕のお化けなので、一緒に食べれないことが少々切なく感じてしまうが、作者の小菊路ようさんは「カイさんも一緒に味わえる話が今後あるかもしれません」と思わぬ可能性について述べた。
また、キャラクター同士の微妙な感情の違いもうまく表現されている。場面によって、登場人物それぞれの異なる目線で描かれており、キャラクター間の関係性や感情を物語っている。
さらに、カイさんの血管がぴくぴくと動くシーンも印象的で、少し怒っているようにも見えるが「実は怒ってはいなくて、単純に筋肉を見せつけています」という小菊路さんのコメントからも、キャラクターのユーモラスな一面が見えてくる。このようなキャラクターの個性を際立たせる描写も、作品の魅力の1つと言えるだろう。
取材協力：小菊路よう(@TheeKick)
