シンガー・ソングライターで家族相談士の玉城ちはる（45）が10日、X（旧ツイッター）を更新。同日をもって浅井企画を退所することを発表した。

15年に出版したギョーザ店ガイドブック『餃子女子No Gyoza, No Life!』（ラトルズ）が話題になった玉城。「思いがけず『餃子女子』という書籍がベストセラーになったことをきっかけにお世話になったのが浅井企画さんでした」と浅井企画との縁を振り返った。

近年、全国各地での講演や、相談スペース「こもれびカフェ」の運営に注力するなかで、「若者や親世代のメンタルヘルス支援に力を入れて向かい合いたい」と一層考えるようになったという。「これからは2007年より立ち上げておりました個人事務所ファンタス株式会社に戻り独立し新規事業も含め、新たな一歩を踏み出す決意をいたしました」と今後について説明した。

玉城は、10年間にわたって留学生支援「ホストマザー」を行うなど、社会貢献活動に励み、「24時間テレビ」（日本テレビ系）など数々のメディアに取り上げられてきた。大のギョーザ好きとしても知られる。