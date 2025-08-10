NBAで11シーズンをプレーしたマイク・マスカーラがサンズのAC就任へ

8月10日（現地時間9日）。元NBA選手のマイク・マスカーラが、フェニックス・サンズのアシスタントコーチ（AC）に就任したと『Hoops Hype』のマイケル・スコットー記者が報じた。

マスカーラは、2013年のドラフト2巡目全体44位でダラス・マーベリックスから指名された208センチ108キロのビッグマン。2013－14シーズンにアトランタ・ホークスでNBA入りし、その後フィラデルフィア・セブンティシクサーズやロサンゼルス・レイカーズ、オクラホマシティ・サンダーなど計7チームでプレー。

NBAキャリア11シーズンでレギュラーシーズン通算548試合へ出場したビッグマンは、平均15.0分5.9得点3.1リバウンドを記録。2013－14から2017－18まで5シーズン在籍したホークスで、マスカーラは今シーズンからサンズの指揮官を務めるジョーダン・オットと共演していた。

これまでオットはブルックリン・ネッツ、レイカーズ、クリーブランド・キャバリアーズでACを務めてきたのだが、2013年から2016年にかけて、マイク・ブーデンホルザーHC（ヘッドコーチ）の下で、ホークスのビデオコーディネーターとして働いていた。

キャリア中盤から3ポイントシュートをレパートリーに加えたマスカーラは、キャリア通算で成功率37.3パーセントで平均0.9本を沈めてきた。新天地サンズでは、オット新HCをサポートしていくこととなる。