［戦後８０年］食の記憶＜１＞

宮城・東鳴子温泉 砂金元子さん ９９

学童疎開で提供できたのはご飯や、大根などが少しのみそ汁、わずかな漬物――。

宮城県大崎市にある東鳴子温泉の「いさぜん旅館」は戦争末期、児童、教員ら計約４５０人を受け入れた。砂金（いさご）元子さん（９９）は、女将（おかみ）だった母、かね子さんとともに日々、食材の確保に奔走した。

うちの旅館が政府の要請を受け、児童を受け入れ始めたのは終戦１年前の１９４４年９月から。私は当時、工場などで働く「女子挺身（ていしん）隊」として上京し、東京にある旧陸軍の施設で働いていました。母から「児童の受け入れを始めるから、世話を手伝ってほしい」と言われ、帰郷しました。

《１８歳で帰郷すると、旅館には東京・浅草の金竜国民学校（小学校）の児童１７０人が暮らしていた。広間で授業を受けたり、薪（まき）を拾いに行ったりして過ごしていた》

母と私が頭を悩ませていたのは、何と言っても食事の準備でした。米、みそ、砂糖などすべて、児童の学年に応じて配給量が定められていましたが、全く足りません。母と私はしょっちゅう野菜の買い出しに出かけました。風呂敷を背負い、鉄橋を渡り、隣の集落の農家に頭を下げて回りました。仕事の取引があり、顔見知りだった農家の方が「子どものためなら」と野菜のほか、貴重なしょうゆやみそを譲ってくれることもあり、「何とか今日の食事が作れる」とホッとしたものです。

そうやって苦労しても提供できるのはご飯、大根の葉などが少し入ったみそ汁に数切れの漬物。お浸しや魚の煮付けを添えられる日もありましたが、それもわずかでした。空腹に耐えかね、「甘い味がする」と言ってチューブの絵の具をなめる子もいました。

それを見た母は「不憫（ふびん）だ」と言い、毎週日曜日は６〜７人ずつ順番に子どもを旅館の離れの部屋に呼んで、少し余裕があった白米を食べさせました。日曜日の前、どこからか聞こえてきた「今度、離れに行く！ うれしい」とはしゃぐ声が耳に残っています。

《４５年に入ると、鳴子でも空襲が起きるようになった。８月１０日の空襲では、工場が炎上し、５人が死傷した》

ちょうどご飯の準備で調理場にいる時でした。空襲警報が響き、「ついにきた」と。母は私と従業員さんに、児童を連れて近くの山に避難するよう指示しました。

「母さんは」と尋ねると「『めっこご飯』（芯の残ったご飯）になるから、残る」と釜を指さすのです。５升入る釜を四つ使って炊いていました。子どもたちが戻った時に食べさせるご飯がなくなることを心配してのことでした。私は無言でうなずき、児童らと杉林まで全力で走り、木の下に隠れました。途中、低空飛行する米軍機が見えました。とにかく怖くて。

サイレンが響く中、残ってご飯を炊き続けた母は女将として子どもたちに食べさせることに責任感を持って日々生きていたのだと感じました。

《戦後も、疎開児童の世話は続いた》

戦後、親を亡くし、帰る家がなくなった児童４８人を新たに受け入れることになりました。食料不足は相変わらずで、毎日少ない材料でご飯を作り続けました。新聞報道で戦災孤児のことを知った人たちが、白菜や大根など慰問の品を届けてくれることがあり、ありがたかったです。

旅館には線路が見える部屋があります。その窓に子どもたちがへばりついて、汽笛を鳴らして走る汽車を眺めているのを、よく見かけました。まだ親に甘えたい年頃の子どもが、おなかをすかし、独りぼっちになる。どれだけさみしく心細かったでしょう。

戦後、私が結婚し、子どもを育てていた時は、「もったいない」が口癖でした。食べ物でも、おもちゃでも、すぐに捨てない。「お国のため」といって苦労を強いられた子どもたちの姿が影響しているかもしれません。子どもたちが食べたいものを食べられる。そんな世の中が当たり前であってほしいと願っています。

◇

戦争中から戦後の混乱期にかけての食にまつわる記憶を紹介し、戦争と平和について考える。

◆学童疎開＝１９４４年６月の閣議決定に基づき、空襲を避けるため、地方の親類を頼る「縁故疎開」ができない国民学校初等科の児童４０万人以上を、学校単位で農村などに移住させた。児童は親元を離れて、旅館やお寺などで集団生活を送り、食料や薪炭の調達、地元の農作業の手伝いなども担った。食料事情が悪く、教員らは生活物資の確保に追われた。児童は栄養不足に悩まされた。