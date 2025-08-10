【ライブレポート】NMB48、京セラドームでの阪神×ヤクルト戦に登場！恋を野球になぞらえた「チューストライク」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■土壇場の気合いも感じられるパーティーチューンで、試合前の会場を大いに盛り上げる！

NMB48が、8月9日に京セラドーム大阪で開催された「阪神タイガース×東京ヤクルトスワローズ戦」に登場した。

試合開始30分前にNMB48のovertureが流れ出し、次々とグラウンドに16名のメンバーが登場。

披露したのは、4月9日に発売し、シングル週間チャート初登場1位・自身通算25作目の1位を獲得したことでも話題の31枚目シングル「チューストライク」。

野球のバッターが追い込まれた状況の「ツーストライク」をもじり「チューストライク」と題した、野球ではなく恋愛で女の子が追い込まれている様子を描いた切ない青春ソングで、サビの野球のバッティングをイメージした振付が野球の試合にもマッチ。土壇場の気合いも感じられるパーティーチューンで、試合前の会場を大いに盛り上げた。

なお、NMB48は8月31日にLINE CUBE SHIBUYAにてワンマンライブを開催することも決定している。

(C)NMB48

ライブ情報

『NMB48 天使のユートピア公演 2025 with BAND』

08/31（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA

『NMB48 ここにだって天使はいる公演 2025』

08/31（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA

NMB48 OFFICIAL SITE

http://www.nmb48.com/

(C)UNIVERSAL MUSIC LLC

「チューストライク」通常盤ジャケット