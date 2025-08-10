１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去したと、Jリーグが発表した。８１歳だった。かねてから病気療養中だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪などで監督を務めた。今なお記録と記憶に残り続ける偉大なストライカーの突然の別れとなった。

日本最高のストライカーで、世界にとどろかせた名ＦＷが、この世を去った。京都市生まれの釜本さんは山城高、早大を経て１９６７年に日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーに入団した。早大時代は４年連続関東大学リーグの得点王に輝き、ヤンマーでも２５１試合出場で２０２ゴールと得点を量産。「ＦＷが人にパスを渡すなんて仕事を放棄しているようなもの」との言葉が示す通り、ゴールを奪う事に情熱を注いだ点取り屋だった。日本リーグでは得点王７度、アシスト王３度、年間最優秀選手賞７度受賞などと１７年間の現役生活で多くの成績を残した。

名声を一躍高めたのは６８年のメキシコ市五輪だ。初戦のナイジェリア戦（３〇１）でハットトリックを達成するなど、６試合で７ゴールをマークし得点王を獲得。２―０で勝利し銅メダルを手にしたメキシコとの３位決定戦では、前半１８分にＦＷ杉山隆一のクロスを胸トラップし左足で先制のネットを揺らすと、同３９分には速攻から右足ミドルを突き刺し追加点。アジアの小国が生んだ点取り屋の存在は世界に衝撃を与えた。

２１年に行った本紙の取材で、当時を振り返った釜本さんは「我々は何とか予選突破しようと思っていた。先のことなんて考えてなくて、日本がメダルを取るなんて、自分たちも含めて誰も思ってなかった」と懐かしそうに回想した。大会直後には、ブラジルで開催された同代表と世界選抜チームによる親善試合への出場を打診されるなど、初めて世界が認めた日本人選手となった。

日本男子サッカーとしては唯一のメダリスト。日本人選手歴代最多となる国際Ａマッチ７５得点の記録とともに、今も偉業は語り継がれている。ただ、本人は複雑な胸の内を語っていた。「亡霊じゃないけど、いつまでもメキシコ五輪が…って言ってるのはね。もうそろそろ次のページに移らないと」。時には辛口に日本サッカー界を思う強い気持ちは、晩年まで変わることはなかった。

◆釜本 邦茂（かまもと・くにしげ）１９４４年４月１５日、京都市生まれ。山城高、早大を経て６７年にヤンマー入り。７８年から監督を兼任し８４年に引退。１９歳で日本代表入りし、国際Ａマッチ通算７６試合７５得点。日本リーグ通算２５１試合２０２得点、得点王７回。年間最優秀選手賞７回。９１〜９４年に松下電器（９３年からＧ大阪）監督。９５〜２００１年は参院議員を務めた。日本サッカー協会では副会長、強化推進本部長、常務理事を歴任。