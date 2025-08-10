◆米大リーグ ドジャース９―１ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３年連続４度目の４０本塁打を含む４打数２安打、１打点２得点の活躍で、チームの９得点の快勝に貢献した。大谷の快挙について、ロバーツ監督は「驚きはない。ショウヘイのようなスーパースターは常に自分を奮い立たせる何かを探しており、彼はきりの良い数字を好むからね。５０本塁打は間違いなく意識しているはずだが、どうなるかは見てみよう」と期待を込めた。

大谷は２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、４１７フィート（約１２７・１メートル）、角度２７度で飛び出した打球は中堅頭上を越え、防球ネットを揺らした。２戦ぶりとなる４０号。現役選手では、初めての３年連続４０本塁打を達成した。

１４２年の歴史を誇るドジャースで２年連続４０本塁打を放った選手は、Ｓ・グリーン、Ｄ・スナイダーに次ぐ球団史上３人目の快挙。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、チーム１１７試合目で４０号到達は球団初だという。

大谷は２１年に４６本塁打で初めて４０本に到達し、エンゼルス時代の２３年から３年連続で達成となった。過去３年間はいずれもシーズンＭＶＰに輝いた。“ＭＶＰ確定弾”に指揮官は「それは知らなかったが、素晴らしいことだ。あの一打は後ろからボールを捉え、しっかりと力を伝えるスイングだった。彼と打撃コーチ陣は機械的な部分でいくつか修正に取り組んできたが、あれは最高のスイングの一つだったと思う」と絶賛した。