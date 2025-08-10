俳優吉沢亮（31）が10日、大阪市内で主演映画「国宝」（李相日監督）の特大ヒット記念舞台あいさつに登壇した。

任侠（にんきょう）の世界から歌舞伎の道へと導かれた1人の男が、芸に人生をささげた50年の軌跡を描いた作品。上方歌舞伎の看板役者・花井半二郎（渡辺謙）に天賦の才能を見いだされた喜久雄（吉沢）は、半二郎の息子である半也（横浜流星）のライバルとなり、劇中では2人は美しく、息の合った踊りを見せる。

舞台あいさつは観客からのQ＆Aで進行。男性から「女形の化粧で意識したことは？」の質問に吉沢は「本番の舞台上に立つときは、顔師さんにやってもらっていた。自分でのやれるように練習していた」と明かし、撮影が進むと「けっこうまゆ毛が浮いてくる。白を均等に塗るのは意外に難しい」と振り返った。

女形を演じる際に、最も気をつけたことは「一番、姿勢を気をつけていた」と話し、「水泳と剣道をやっていて肩幅がけっこうデカめの男。この肩幅をいかに消すか、肩をどれだけしまえるか」と話すと、客席からクスッと笑い声が漏れた。

吉沢は「何を笑ってるんですか」とツッコみを入れると、客席は笑いに包まれた。「本当だよ、肩はしまうもんですよ。肩をいかに後ろに引きつけて存在感を消すか、1年半、一番、苦労した」とけいこの日々を振り返った。