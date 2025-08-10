◇女子ゴルフツアー 北海道meijiカップ 最終日（2025年8月10日 北海道 札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）

前週AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、メジャー初優勝を飾った山下美夢有（24＝花王）は5打差の15位から出て、一時2打差の単独首位に立ったが、5バーディー、2ボギーの69にとどまり、通算7アンダーの4位だった。日本人初の米ツアー→日本ツアーの2週連続優勝はならなかった。

山下は「（終盤）落としてしまったのは凄く悔しい。前半は良かったけど、後半チャンスに付けられなかったし、もう少し耐えたかった」と唇をかんだ。

序盤のピンチを切り抜けると4番で2・5メートルを決めてバーディーを先行させた。

パー3の7番で1・5メートルにつけて、8番は第2打を30センチにぴたり。パー5の9番は4メートルを沈めて3連続バーディーでトップを捉えた。

10番で単独首位に立つと、13番で50センチにつけて5つ目のバーディーを奪いリードを2打に広げた。

しかし14番、16番でアプローチを寄せ切れずボギーを叩いて後退。ツアー14勝目には届かなかった。

チャンスはあっただけに「いい流れで回れたけど、10番から勢いのあるショットで攻めのゴルフをしたかった。少しは疲れも出たけど、コンディションは良かった。自分のミスで落としてしまった」とうなだれた。

AIG全英女子オープンを制し、5日に帰国したばかり。ハードなスケジュールにもかかわらず優勝争いに加わり、多くのギャラリーを沸かせた。

「盛り上げることは少しはできたかなと思う」と謙遜しつつも役割を果たした安堵感をにじませた。

今後2週間は試合に出場せず休養に充てて、米ツアーFM選手権（28日開幕、マサチューセッツ州）から戦列に復帰する。

「優勝を目指してやった。その優勝には届かなかったけど、切り替えて海外の試合から上位争いできるように練習したい」と前を向いた。