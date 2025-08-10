日本ボクシングコミッション（JBC）は9日、2日に東京・後楽園ホールで行われた日本ライト級挑戦者決定戦後に急性硬膜下血腫のため開頭手術を受けた、同級4位だった浦川大将さん（帝拳）が9日午後10時31分、死去したと発表した。28歳だった。所属ジムの帝拳も10日に訃報を伝えた。

帝拳は公式サイトで「弊ジム所属の浦川大将選手が令和7年8月9日22時31分 享年28にて永眠いたしました」と伝えた。

「8月2日に行われた試合後 急性硬膜下血種により緊急入院し手術治療を続けておりました」とし「選手、スタッフ一同ご冥福をお祈り申し上げます ここに生前のご厚誼に深く感謝するとともに謹んで哀悼の意を表します」と追悼した。

そして「皆様方から浦川選手に対する激励、お見舞いのメッセージやメール、お電話などを数多くいただきました 心より御礼申し上げます」と声援に感謝した。

同じ興行に出場し東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦後に同様の手術を受けた、神足茂利さん（M・T）も8日午後10時59分に28歳で死去した。

浦川さんは2日の日本ライト級挑戦者決定戦で同級5位の斎藤陽二（29＝角海老宝石）に強烈な右ストレートを浴びて8回TKO負け。リングから担架で運び出され、医務室では一度意識が回復した。ただその後、病院に救急搬送される際に徐々に意識レベルが低下していったという。同一興行で2人が開頭手術を受けるのは日本ボクシング史上初めて。ともに亡くなるのは極めて異例の事態となった。