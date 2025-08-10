新田さちか、変形SEXY水着で抜群スタイル披露「ゴージャス」「色気がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが9日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露した。
【写真】新田さちか、美ウエスト際立つ穴開き水着姿
新田は「インドVlog、リゾート編アップしたよん」と報告し、豪華なリゾートホテルのプールサイドでリラックスしている様子の写真をアップ。背中やウエストサイドがざっくりと開いたセクシーな水着姿で美しいボディラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「ゴージャス」「スタイル良すぎ」「色気がすごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆新田さちか、水着ショット公開
