仲里依紗、レディー・ガガのライブ参戦コーデが話題「まるでガガ様」「本気度が凄い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】ヘア＆メイクアップアーティストの那須陽子氏が10日、自身のInstagramを更新。女優の仲里依紗がレディー・ガガ（Lady Gaga）のコンサートに訪れた際のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】仲里依紗、網タイツ姿で大胆ポーズ
5月にシンガポール・ナショナル・スタジアムにて行われたガガのコンサート「Lion City Mayhem」に訪れていた仲。この日の投稿では、黒髪のおかっぱヘアに黒のビスチェ、ショートパンツに美しい脚が際立つ網タイツを合わせたガガ風の奇抜なスタイリングを披露した。
また、投稿では顔にレースを施した個性的なメイクアップが完成するまでの過程や、妹のれいさんと、ヘアメイクを担当した那須氏との写真も披露している。
この投稿にファンからは「最高に似合う」「リスペクトと愛が伝わる」「まるでガガ様」「本気度が凄い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
