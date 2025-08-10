元宇宙飛行士の野口聡一氏（60）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。おススメのロケットを明かした。

3度の宇宙飛行経験がある野口氏は、それぞれ違うロケットに搭乗したという。最初は米国のスペースシャトル、2度目はロシアのソユーズ、3度目は初の民間有人宇宙船、クルードラゴンだった。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「全然違いますか」と尋ねると、「全然違います」と野口氏。「おススメめはね、クルードラゴン」と明言した。

加藤浩次が「スペースX（社）？イーロン・マスクの？何がいいんですか？」と切り込むと、「座席がいいんです。あんまり宣伝するつもりないんだけど」と回答した。

「座席の違いって大きいんですよね。なんとなくスペースシャトルって、言っちゃ悪いんだけど、パイプ椅子みたいな感じの、簡易の椅子なんですよ。あくまでも宇宙に行くまでの8分間だけ使って、あとは全部座席取っ払って実験したりする空間にしちゃうので」と説明。

「で、クルードラゴンはビジネスクラスみたいな椅子で、なおかつ宇宙服と椅子と、カプセルを全部スペースX社が作っているので、相性がいいんですよ。ぴったり合ってるわけ」と証言した。

「最初からこれがいいんじゃね？」と思ったと話して笑わせた。