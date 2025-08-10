JR山陽新幹線 大雨のため広島駅～博多駅間で順次運転見合わせ 在来線にも影響（午後2時現在）【岡山】
JR西日本によりますと山陽新幹線は、大雨のため午後1時30分から広島駅～博多駅間で順次運転を見合わせています。（午後2時現在）
また在来線の現在の運転計画は以下の通りとなっています。（午後2時現在）
【伯備線】
〇岡山駅～新見駅間
始発列車から通常通り運転を行います。
〇新見駅～米子駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
・新見駅（１１時０２分）発⇒米子駅（１３時０８分）行き
≪米子⇒新見方面≫
・米子駅（１３時２１分）発⇒新見駅（１５時３１分）行き
※特急列車及び寝台列車については、列車運行情報『特急列車』をご覧ください。
【姫新線】
〇津山駅～新見駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪津山⇒新見方面≫
・津山駅（９時５３分）発⇒新見駅（１１時３７分）行き
≪新見⇒津山方面≫
・新見駅（９時４６分）発⇒津山駅（１１時３１分）行き
〇上月駅～津山駅間
始発列車から通常通り運転を行います。
【因美線】
〇智頭～津山駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪智頭⇒津山方面≫
・智頭駅（１３時０２分）発⇒津山駅（１４時１１分）行き
≪津山⇒智頭方面≫
・津山駅（１１時３３分）発⇒智頭駅（１２時４２分）行き
【芸備線】
〇新見駅～備後落合駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪新見⇒備後落合方面≫
・新見駅（５時１６分）発⇒備後落合駅（６時３４分）行き
≪備後落合⇒新見方面≫
・備後落合駅（６時４１分）発⇒新見駅（８時０８分）行き
【福塩線】
〇福山～府中駅間
始発列車から通常通り運転を行います。
※府中～三次駅間は９時３０分以降、終日運転を取り止めます。