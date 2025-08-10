JR西日本によりますと山陽新幹線は、大雨のため午後1時30分から広島駅～博多駅間で順次運転を見合わせています。（午後2時現在）

また在来線の現在の運転計画は以下の通りとなっています。（午後2時現在）

【伯備線】

〇岡山駅～新見駅間

始発列車から通常通り運転を行います。



〇新見駅～米子駅間

以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。





≪新見⇒米子方面≫・新見駅（１１時０２分）発⇒米子駅（１３時０８分）行き≪米子⇒新見方面≫・米子駅（１３時２１分）発⇒新見駅（１５時３１分）行き※特急列車及び寝台列車については、列車運行情報『特急列車』をご覧ください。【姫新線】〇津山駅～新見駅間以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。≪津山⇒新見方面≫・津山駅（９時５３分）発⇒新見駅（１１時３７分）行き≪新見⇒津山方面≫・新見駅（９時４６分）発⇒津山駅（１１時３１分）行き〇上月駅～津山駅間始発列車から通常通り運転を行います。【因美線】〇智頭～津山駅間以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。≪智頭⇒津山方面≫・智頭駅（１３時０２分）発⇒津山駅（１４時１１分）行き≪津山⇒智頭方面≫・津山駅（１１時３３分）発⇒智頭駅（１２時４２分）行き【芸備線】〇新見駅～備後落合駅間以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。≪新見⇒備後落合方面≫・新見駅（５時１６分）発⇒備後落合駅（６時３４分）行き≪備後落合⇒新見方面≫・備後落合駅（６時４１分）発⇒新見駅（８時０８分）行き【福塩線】〇福山～府中駅間始発列車から通常通り運転を行います。※府中～三次駅間は９時３０分以降、終日運転を取り止めます。