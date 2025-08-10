つちやかおり、絶品“手作りタコス”を披露「我が家でも再現出来るようになりましたー！」
タレント・つちやかおり（60）が9日、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。
【写真】つちやかおりが披露した絶品“手作りタコス”
「少し早いお盆休みに入ります」と切り出すと、「昨年 この時期に体調を崩し万全で還暦LIVEに臨めなかった… 今年はすこぶるパワフルな私で」とつづり、「なので！篭ります 身体に良いことだけ考えてポジティブに」と気持ちを明かした。
また「今日は大好きな沖縄タコスの皮が届き タコスで決まり」とうれしそうに宣言し、手作りのタコスの写真をアップ。具材が並べられた状態から、皮に包んだ完成品まで披露した。
「沖縄だと メキシコってお店とトルティーヤってお店で食べられるかな」と紹介したこだわりの皮は、「まわりカリッ！真ん中モチッと 格別に美味しいの!! 自宅だと揚げ方難しいけどね これ食べたらハマるよー」と大絶賛。「この生地が通販で購入出来るようになって 我が家でも再現出来るようになりましたー！ 嬉しすぎる」と喜びをつづった。
タコスと、「パクチー大盛りサラダ」、「人参シリシリ」を食べたそうで、「曲チェック 10月の舞台セリフチェック 諸々しながらお家ご飯 私の癒し…」と穏やかな“お家時間”を過ごしたようだった。
この投稿にファンからは「タコス美味しそう」「アボカドトッピング絶対美味しいですね」「ステキな投稿」などのコメントが寄せられている。
