【洪水警報】島根県・雲南市に発表 10日14:14時点
気象台は、午後2時14分に、洪水警報を雲南市に発表しました。
東部、西部では、11日昼前まで土砂災害や河川の増水に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■浜田市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 11日未明
11日昼前にかけて警戒
■益田市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■大田市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■安来市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
■江津市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
■奥出雲町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■飯南町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
■川本町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
■邑南町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■津和野町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日昼前にかけて警戒
■吉賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜遅く