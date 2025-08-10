TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後2時14分に、洪水警報を雲南市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・雲南市に発表 10日14:14時点

東部、西部では、11日昼前まで土砂災害や河川の増水に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市

□洪水警報
　11日昼前にかけて警戒

■浜田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日昼前にかけて警戒

■益田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報
　11日昼前にかけて警戒

■大田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■安来市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

■江津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報
　11日昼前にかけて警戒

■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報【発表】
　11日昼前にかけて警戒

■奥出雲町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■飯南町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

■川本町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■邑南町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒

■津和野町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報
　11日昼前にかけて警戒

■吉賀町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜遅く