不倫相手は実姉！離婚後、スピード再婚した不倫カップルの結末【ママリ】

もし信頼する人に裏切られたら、あなたは耐えられますか？出産を控えた小梅さんと夫・靖(やすし)の物語です。陣痛を伝える妻よりゲームを選ぶ靖。産後、妻と娘を大切にするどころか、小梅さんの姉と不倫していることが発覚し…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんの作品『家族なんていらない』をご紹介します。

わが子の出産にも興味を示さない夫

主人公は小梅さん。小梅さんは美容師である靖と結婚し、ついに出産を迎えます。しかし陣痛が始まったというのに、靖は無関心。それどころか、ゲームを邪魔されたことに怒り出します。



一人で出産を終えた小梅さん。夫はまだ生まれたわが子を見に来てくれていません。小梅さんの親友たちが、お見舞いにきれてくれましたが、もちろんその話を聞くと大激怒。夫の靖はわが子に興味がないのでしょうか。

親友の目撃情報で知った、まさかな2人の関係

小梅さんの親友が目撃し、夫の靖と小梅さんの姉が不倫関係にあることが判明します。もしも皆さんの夫と、身内が不倫関係にあったら、どうしますか…。信頼を寄せていた人たちの裏切りは想像できないくらい大きなショックを受けるでしょう。



小梅さんは、いつまでも父親としての自覚を持たない夫を見限り、同時に姉に絶縁宣言します。小梅さんにとって、大切な存在だった2人の裏切りは何があっても許せるものではありません。



不倫というだけで、大きなショックを受けるものです。ましてや産前産後で必死にわが子と向き合っているときに、自分への裏切りがあったなんて…。お金では解決できないことですが、しかるべき社会的罰を受けてほしいですよね。

他人の不幸の上に自分の幸せは成り立たない

人の幸せを壊した人が、幸せになることはあるのでしょうか。妻とわが子に対して責任を果たそうともしなかった靖。そして、姉という立場でありながら妹の夫と不倫をした咲良。結局2人は不仲になり離婚をします。「因果応報」という言葉がぴったりな2人の末路。



小梅さんには、麦ちゃんと幸せになってもらいたいですね。

