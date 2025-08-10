伊藤桃々×ランジェリー「Rosem」♡あざと可愛い最強モテ下着

伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ローゼム）』が、ついに一般発売をスタート♡公式先行予約で完売したサイズやカラーが一部再入荷し、さらに注目度急上昇中！お花・レース・フリル・ハートなど、女の子の「好き♡」をぎゅっと詰め込んだ全10型。A～Gカップ対応＆ノンワイヤータイプも揃い、可愛いも盛れ感も妥協なし♪この夏は、とびきりあざとくてセクシーな一枚で自分をもっと好きになろう。

夢みたいな「あざとカワイイ」♡

『Rosem』の魅力は、ただ可愛いだけじゃない「あざとさ」と「品の良さ」が絶妙に融合しているところ。

たとえば、ラメ刺繍×レースアップが煌めく「リッチラメローズブラセット」（4,180円）は、特別な夜にぴったりのランジェリー♡

「ピーチブロッサムブラセット」（4,400円）は、桃の花モチーフと艶やかなチュールレースで、華やかで甘い雰囲気を演出します。

寝ても崩れない厚手パッドが特徴の「クラシックサテンブラセット」（4,180円）は、トレンドのバレエコア風に仕上げた今っぽい一枚♪

【ツーハッチ新作】自胸でつくる理想の谷間♡マニョリアレース登場

ディテールまで抜かりないこだわり

「フルールレースブラセット」（3,960円）は、リボン×ローズ柄のレースが上品で、肩のコード見せでファッションにも映える優秀デザイン。

「ドットレーシーノンワイヤーブラセット」（3,960円）は、ドットチュールの透け感であざと可愛く、さらにノンワイヤーで着心地も抜群！

どのアイテムも、A～Gカップ／アンダー65～75cmと豊富なサイズ展開。ショーツはTバック・フルバック両方から選べて、自分らしいスタイルがきっと見つかるはず♪

注目のカラー＆価格をチェック！

『Rosem』の全アイテムには、トレンド感あるカラーが豊富に揃っています。

たとえば「リッチラメローズ」はパールホワイト／リッチブラック、「ピーチブロッサム」はチェリーピンク／ピーチブラックなど、魅力的なカラバリ♡

価格帯も3,960円～4,400円と手に取りやすく、デザイン性・着心地・機能性すべてを兼ね備えたラインナップ。

人気カラーは再販直後に完売する可能性もあるので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♪

自分をもっと好きになるランジェリーを♡

見えない部分まで自分らしく、自信を持てる一枚を身に纏うことで、気分も上がる♡『Rosem』のランジェリーは、そんなポジティブな気持ちを後押ししてくれる存在。

甘さ、色気、可愛さ、大人っぽさ…すべての「なりたい私」を叶えてくれる10型がそろっています。伊藤桃々さんのこだわりが詰まった世界観を、ぜひあなたの毎日に取り入れてみてくださいね♪