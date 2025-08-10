³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡¡ÂåÌ¾»ì¡Ö±¦45ÅÙ¡×¤òÀ¸¤ó¤À¥»¥ó¥¹¤È°µÅÝÅªÎý½¬ÎÌ¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ì¡¼¥É¤Ë¤â
¡¡1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬10Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬È¯É½¤·¤¿¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2023Ç¯9·î¤´¤í¤«¤é¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀÇÙ±ê¤ÇÆþ±¡¡£ºòÇ¯¤Î½©¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ¡¢²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢6·îÃæ½Ü¤ËÍÆÂÎ¤¬°²½¤·¤¿¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï233»î¹ç¤Ç155ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ»»251»î¹ç202ÆÀÅÀ¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô»ú¤¬Êª¸ì¤ëÄÌ¤ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¡Ö±¦45ÅÙ¡×¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢±¦¼Ð¤á¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¿ù»³Î´°ì¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼õ¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤âÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Îý½¬ÎÌ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎÎý½¬½ªÎ»¸å¤ËËèÆü100ËÜ¤°¤é¤¤¿ù»³¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¼õ¤±¤ä¤¹¤¯½Ð¤»¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÍ×µá¤·¤í¡×¤È¤±¤ó¤«¹ø¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁáÂç¤ä¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥ÈÈÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËèÆü¤Ò¤È¤ê¤Ç200ËÜ¤°¤é¤¤¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ¤¬¼«Á³¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¶Ë¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¿ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ë³øËÜ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¤È¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶áÇ¯¤ÎÃ»¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤ä¤Ï¤ê³øËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë7ÅÙ¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦7ÅÙ¡£05Ç¯¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÅÂÆ²·Ç³Û¤ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë¤µ¤ó¤¼¤ó¤Èµ±¤¯¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£µ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Î1984Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Ì¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤ÈÈ©È´¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¸å¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹À´Î±ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤·¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡½ã°ìÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë