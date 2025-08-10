FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さん、真中まなさん、早瀬ノエルさんが、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT®︎」の“U22割”キャンペーン発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 ふるっぱー・真中まな 】 「私の手垢の付いた...」 モバイルバッテリーと「よる一緒に寝る」 【 FRUITS ZIPPER 】





「ChargeSPOT®︎」の22歳以下を対象とした割引「U22割」について、真中さんは“私たち（グループのメンバー）は、U22少ないんですけどね（笑）”と、自虐。この日の登壇者で唯一のU22だった早瀬さんは、“すっごい助かるし、ありがたいと思います。22歳以下代表として”と、若さをアピールして笑いを誘いました。









「ChargeSPOT®︎」について、真中さんは“今日も使ってて、昨日の夜借りたのがまだカバンの中に入ってます。1日1回か2回は必ず借りる”と語るなど、ヘビーユーザーであることを告白。“返さずに夜一緒に寝て、次の日の朝に返すことが多いです。（ファンの人が借りているのも）もしかしたら私の手垢のついた「ChargeSPOT®︎」かも”と、笑っていました。







また、MCから「最近では『ぴゅあいんざわーるど』のダンスが再バズり」と紹介されると、仲川さんは“ビックリしました。「そこなんだ！」と思って”と話しながら、件の振り付けを披露。“大好きな曲がこうやってバズってくれるのはすごく嬉しい”と、笑顔で語りました。







そんな仲川さんは、“最近ハマっていることは、レゴ。休日、黙々と1人で作業している。流行ったらいいな。みんなでいっぱいレゴ作りたい”と、マイブームを告白。それにとどまらず、“アンバサダーになる前から「ChargeSPOT®︎」の魅力は心底わかっている。たくさん広まったらいいな”と、レゴだけでなく、きっちり「ChargeSPOT®︎」の宣伝もしてアンバサダーとしての仕事を果たしていました。



【担当：芸能情報ステーション】